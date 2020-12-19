البرلمان يُنهي تقرير ومناقشة مقترح التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدقيين

2020/12/19 | 21:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} انهى مجلس النواب في جلسته المنعقدة، مساء السبت، تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدقيين رقم ١٨٥ لسنة ١٩٦٩.

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