برشلونة يسقط في فخ التعادل امام فالنيسيا

2020/12/19 | 21:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقط برشلونة في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2) خلال مواجهة فالنسيا، على ملعب كامب نو مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإسباني "ليجا".

وسجل لبرشلونة ميسي في الدقيقة (45+4) ورونالد أراوخو (52)، بينما سجل لفالنسيا مختار دياخابي (30) وماكسي جوميز (69).

وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده إلى النقطة 21 في المركز الخامس بجدول ترتيب الليجا، ويرتقي فالنسيا إلى المركز الـ12 وفي رصيده 15 نقطة.

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