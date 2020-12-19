الكاظمي يصل الاردن ويلتقي الملك عبدالله الثاني

2020/12/19 | 21:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي يوم السبت، العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني في الاردن بعد زيارة خاطفة اليها.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الكاظمي اجرى اليوم السبت، زيارة عمل سريعة للمملكة الأردنية الهاشمية، والتقى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في العاصمة الأردنية عمّان.

واضاف البيان: ان الجانبين تباحثا في مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ووسائل التعافي من آثار جائحة كورونا على اقتصاد البلدين الشقيقين.

PUKmedia عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

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