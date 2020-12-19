مكتب الإمام السيستاني يصدر استفتاءات مهمة عن العقود والتجارة الكترونياً

2020/12/19 | 21:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت استفتاءات مهمة عن مكتب المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى الإمام السيد علي السيستاني، تتعلق بالعقود والتجارة الكترونياً.السؤال: ما حكم شراء حلي الفضّة والذهب عن طريق الإنترنت التي غالباً ما يحتاج فيها البائع مرة يومين إلى خمسة أيام ليقوم بشحن السلعة إلى المشتري؟ الجواب: لا مانع من ذلك في حد نفسه مع كون الثمن ليس من الذهب أو الفضة”.انتهى المصدر: الموقع الرسمي لمكتب سماحة السيد 2- حكم استعمال بطاقة الائتمان فيزا Visa Card أو ماستر كارد Master Card في العقد الإلكتروني كوسيلة دفع نص الاستفتاء: “السؤال: اريد استخراج بطاقة ائتمانية مسبقة الدفع من البنك المسمّى بـ (فيزا […]

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