عبدالله الثاني والكاظمي يتشاوران حول القضايا المشتركة في عمان

2020/12/19 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصورة من بترا استقبل العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، اليوم السبت، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي قام بزيارة عمل للمملكة اليوم.وتناول اللقاء بحسب وكالة الانباء الاردنية ، العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل توسيع التعاون في مختلف المجالات، فضلاً عن الجهود المشتركة لمواجهة وباء كورونا وتداعياته الإنسانية والاقتصادية.وتم التأكيد […]

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