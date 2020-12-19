التعادل يحسم قمة برشلونة وفالنسيا في الليجا

2020/12/19 | 21:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

تعادل فريق برشلونة، اليوم السبت، خلال مواجهته لفريق فالنسيا على ملعب كامب نو بنتيجة (2-2) ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإسباني "ليجا".

وسجل لبرشلونة ميسي في الدقيقة (45+4) ورونالد أراوخو (52)، بينما سجل لفالنسيا مختار دياخابي (30) وماكسي جوميز(69).

وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده إلى النقطة 21 في المركز الخامس بجدول ترتيب الليجا، ويرتقي فالنسيا إلى المركز الـ12 وفي رصيده 15 نقطة.

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