مجلس النواب

2020/12/19 | 21:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيم، السبت، احتفال داخل قبة البرلمان العراقي لمناسبة مرور عام على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني ونائب رئيس هئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس، في خطوة أثارت الكثير من الجدل في العراق.

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