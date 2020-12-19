2020/12/19 | 21:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس النواب، السبت، رفع جلسته 31

التي عقدها اليوم وافتتح اعمال الجلسة

32.

وقال مصدر برلماني، إن "مجلس النواب رفع

جلسته رقم " ٣١ " ويفتتح اعمال الجلسة " ٣٢

" برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الاول

لر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يرفع جلسته 31 ويفتتح اعمال الجلسة 32 برئاسة الكعبي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يرفع جلسته 31 ويفتتح اعمال الجلسة 32 برئاسة الكعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).