2020/12/19 | 21:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة العمليات المشتركة، السبت،

عن مقتل خمسة "ارهابيين" في منطقة جرف

النصر شمال بابل، فيما أكدت اعتقال خمسة

"عناصر إرهابية" في الطارمية شمالي

بغداد.

وقالت العمليات المشتركة في بيان، إنه

"بهدف ت

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