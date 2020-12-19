تغيير توقيت ثلاث مباريات بدوري الكرة الممتاز

2020/12/19 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

قررت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة اليوم السبت ( 19 كانون الاول 2020) تغيير توقيتات عدد من المباريات في الجولة العاشرة بدوري الكرة الممتاز.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،" تغيير مباراة فريق القاسم أمام نفط البصرة والمقرر لها أن تقام يوم الاربعاء المقبل، من الساعة السادسة والنصف مساءً إلى الساعة الثانية من بعد الظهر، لعدم إصلاح العطل الموجود في ملعب الكفل، إضافة لتغيير موعد مباراة القوة الجوية أمام السماوة والمقرر لها ان تقام في ملعب الشعب الدولي يوم الثلاثاء المقبل، من الساعة السابعة والربع مساءً إلى الساعة الثامنة مساءً".

واضافت،" كما تم تغيير توقيت مباراة الشرطة أمام الكرخ والمقرر لها أن تقام الاربعاء المقبل، من الساعة السابعة والربع مساءً إلى الساعة الثامنة مساءً، لعدم وجود منازع إضافية في ملعب الشعب الدولي".

وتنطلق الجولة العاشرة لمنافسات دوري الكرة الممتاز يوم الثلاثاء المقبل، وتختتم الاربعاء.

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