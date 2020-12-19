مرجع الطائفة الايزيدية يقدم شكره للمرجع السيستاني على الفتوى التاريخية بتحريرهم

2020/12/19 | 21:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ تسلم المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني رسالة من مرجع الايزيديين الامير نايف بن داود بن سليمان ، يشكره فيها على الفتوى التاريخية بتحريرهم من داعش./انتهى

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