صرف دفعة مضاعفة بنسبة ٣٠٪ من مستحقات مسوقي بذور الحنطة في غماس

2020/12/19 | 21:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت وزارة الزراعة ، من خلال الشركة العراقية لإنتاج البذور ، عن صرف دفعة ثانية مضاعفة من مستحقات المسوقين لبذور الحنطة في غماس ضمن محافظة ذي قار بنسبة ٣٠٪ أخرى.وذكر بيان للوزارة انه : يكون مقدار ما تم صرفه من مستحقات لهم بنسبة ٦٠٪ وذلك لتنفيذ ما وجه به الوزير محمد الخفاجي خلال جلسة هيئة الرأي الطارئة والخاصة بتوجيه الدعم الاستثنائي لمحافظة ذي قار.واضاف :" تم تسليم مسوقي الشعير العلفي في المحافظة المذكورة كافة مستحقاتهم المالية، وذلك للتخفيف عن كاهل الفلاحين والمزارعين وتوفير الدعم اللازم لهم ،سيما خلال هذه الفترة التي تشهد تنفيذ الخطة الزراعية الشتوية، وبما يمكن الفلاحين من زراعة أراضيهم ومواصلة العمل الزراعي".وتابع :" ان القطاع الزراعي يشهد ارتفاعا ملحوظا بالانتاج بعد اعتماد خطط علمية وضعتها الوزارة لاسناد الفلاحين وتقديم الدعم اللازم لهم"./انتهى3

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