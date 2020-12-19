الزراعة تصرف وجبة مضاعفة لمسوقي بذور الحنطة في ذي قار

2020/12/19 | 21:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الزراعة، مساء السبت، عن صرف وجبة ثانية مضاعفة من مستحقات المسوقين لبذور الحنطة في غماس ضمن محافظة ذي قار وبنسبة ٣٠٪ أخرى.وذكرت الوزارة في بيان، تلقته “الايام”، ان” مقدار ما تم صرفه من مستحقات لمسوقي بذور الحنطة في غماس بلغت ٦٠٪ وذلك لدعم محافظة ذي قار”.واشارت الى” تسليم مسوقي الشعير العلفي في المحافظة المذكورة لكافة مستحقاتهم المالية، وذلك للتخفيف عن كاهل الفلاحين والمزارعين وتوفير الدعم اللازم لهم سيما خلال هذه الفترة التي تشهد تنفيذ الخطة الزراعية الشتوية، وبما يمكن الفلاحين من زراعة أراضيهم ومواصلة العمل الزراعي”.واضافت الوزارة ان” القططاع الزراعي يشهد ارتفاعا ملحوظا بالانتاج […]

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