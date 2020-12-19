2020/12/19 | 21:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقدم النائب عن تحالف سائرون صباح الساعدي، اليوم السبت، بطلب استجواب وزير التجارة علاء الجبوري الى رئاسة مجلس النواب، مرفقا بتواقيع 85 نائبا.

التالي

منذ 6 دقائق

البرلمان يُنهي مناقشة التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية

منذ 51 دقيقة

الكاظمي والملك عبدالله يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك

منذ ساعة واحدة

الصدر: البنك المركزي وكافة البنوك الأخرى أسيرة الفساد والمفسدين

منذ ساعتين

جدول اعمال جلسة البرلمان رقم 32

منذ ساعتين

البرلمان يرفع جلسته ويعقد جلسة جديدة

منذ 3 ساعات

بالوثيقة..



نائب يطالب بمنح درجات مفاضلة لأبناء أساتذة الجامعات المتقدمين

منذ 4 ساعات

وزير المالية: تعديل سعر الصرف يحظى بتأييد القوى السياسية والبرلمانية

منذ 5 ساعات

البرلمان يعقد جلسته برئاسة الكعبي

منذ 5 ساعات

بالوثيقة ..



مجلس النواب يقيم حكومة الكاظمي

منذ 7 ساعات

مجلس الوزراء يؤجل التصويت على الموازنة ليوم غد الاحد

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. نائب يتقدم بطلب استجواب وزير التجارة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. نائب يتقدم بطلب استجواب وزير التجارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).