قيادي في النصر: العراق يخسر نحو 200 مليار دينار يوميا بسبب مزاد العملة

2020/12/19 | 21:28 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اكد القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، السبت، بان العراق يخسر نحو 200 مليار دينار يوميا بسبب مزاد العملة.

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