2020/12/19 | 21:31 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

طالب عضو لجنة الخدمات النائب برهان المعموري ، بعقد مؤتمر اقتصادي موسع يحضره خبراء ومختصين في الشأن الاقتصادي يسهم في ايجاد الحلول والبدائل لسياسة مالية رصينة وتخفف العبء على المواطنين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعموري يطالب بعقد مؤتمر اقتصادي موسع لايجاد الحلول والبدائل لسياسة مالية رصينة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعموري يطالب بعقد مؤتمر اقتصادي موسع لايجاد الحلول والبدائل لسياسة مالية رصينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).