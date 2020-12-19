كركوك: تعرض منزل ضابط إلى سطو .. مسدس حكومي و 9 مليون وذهب

2020/12/19 | 21:36 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أقدم مجهولون، السبت، على سرقة منزل مدير مركز للشرطة بمحافظة كركوك.وذكر مصدر أمني، أن “مجهولين، قاموا بسرقة منزل مدير مركز شرطة عرفة في منطقة حي النصر، حيث تبين بعد التحري، سرقة مسدس نوع ولتر حكومي، و 9 مليون دينار عراقي، مع مصوغات ذهبية تقدر بـ4 ملايين أثناء عدم تواجدهم داخل المنزل”.وتابع المصدر، أن “شرطة المحافظة، شرعت بحملة تفتيش، ونصب سيطرات بالقرب من مكان الحادث للبحث عن السرّاق”.

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