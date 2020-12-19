2020/12/19 | 21:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل النجم الارجنتيني، ليونيل ميسي، الرقم القياسي في عدد الأهداف في صفوف ناد واحد والمسجل بإسم الاسطورة البرازيلي بيليه (643 هدفا) لكن فريقه برشلونة استمر في نتائجه المخيبة بسقوطه على أرضه في فخ التعادل مع فالنسيا 2-2 ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري التي شهدت استعادة هداف اتلتيكو مدريد الأوروغوياني، لويس سواريز، لشهيته التهديفية من خلال ثنائية في مرمى التشي (3-1).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يعود للتعثر.. وسواريز يعزز صدارة أتلتيكو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يعود للتعثر.. وسواريز يعزز صدارة أتلتيكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).