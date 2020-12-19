الكاظمي يجري “زيارة عمل سريعة” إلى الأردن ويلتقي الملك عبد الله الثاني

2020/12/19 | 21:44 - المصدر: قناة التغيير

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أجرى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، زيارة عمل سريعة للمملكة الأردنية الهاشمية، التقى خلالها العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين في العاصمة الأردنية عمّان.

بيان لمكتب الكاظمي أشار الى ان الجانبين تباحثا في مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ووسائل التعافي من آثار جائحة كورونا على اقتصاد البلدين .

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