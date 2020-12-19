الشيوعي العراقي ومجلس حكم بول بريمر - قاسم علي فنجان

2020/12/19 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#قاسم_علي_فنجان ((وفي اثناء ما كنا نعمل على توسيع مجلس الحكم في الأسبوع الأول من تموز 2003 جاء البريطانيون بفكرة ضم شخص ما من الحزب الشيوعي العراقي...وسألوني ما إذا كان لدي اعتراض مبدئي على الفكرة، فأجبت بالنفي، شريطة ان نجد شخصا نبذ الأفكار الشيوعية الخاطئة من أساسها حول كيفية إدارة الاقتصاد)) بول بريمر، عام قضيته في العراق.في الثالث عشر من تموز 2003 أعلنت سلطة الائتلاف الموقتة في العراق بقيادة بول بريمر عن ......





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