2020/12/19 | 21:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 27 دقیقة

2129 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

اجرى رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت، زيارة "عمل سريعة" للمملكة الأردنية الهاشمية، لمناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة، ووسائل التعافي من آثار جائحة كورونا على اقتصاد البلدين.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (19 كانون الاول 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اجرى اليوم السبت، زيارة عمل سريعة للمملكة الأردنية الهاشمية، والتقى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في العاصمة الأردنية عمان".

وأضاف البيان، ان "الجانبين تباحثا في مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ووسائل التعافي من آثار جائحة كورونا على اقتصاد البلدين الشقيقين".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يغادر العراق لـ 'عمل سريع') نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يغادر العراق لـ 'عمل سريع') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).