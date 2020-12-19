الكاظمي : نعاني منذ 2003 من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار

2020/12/19 | 21:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي :" ان العراق يعاني منذ 2003 من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار ".ونقل المكتب الاعلامي للكاظمي عنه قوله خلال جلسة مجلسة الوزراء الاستثنائية لمناقشة الموازنة :" اما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة او ندخل في عملية قيصرية للاصلاح ، ومن غير المعقول ان نخضع لمعادلة الفساد السابقة "./ انتهى2

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