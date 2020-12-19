الصدر يعلق على خطط البنك المركزي العراقي

2020/12/19 | 21:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر، اليوم السبت، أن البنك المركزي وكافة البنوك الأخرى أسيرة الفساد والمفسدين....

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