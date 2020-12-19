رئيس وزراء العراق يلتقي الملك عبد الله الثاني في الأردن

2020/12/19 | 21:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء العراق مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، مع ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين العلاقات الثنائية ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهن...

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