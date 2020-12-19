الصدر: البنك المركزي العراقي وكافة البنوك الأخرى أسيرة الفساد والمفسدين

2020/12/19 | 21:55 - المصدر: قناة التغيير

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قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ان البنك المركزي العراقي وكافة البنوك الأخرى أسيرة الفساد والمفسدين

وفي تغريدة على تويتر دعا الصدر الحكومة والبرلمان الى انهاء ذلك وتحريرها فورا..



مبينا ان تعويم العملة قد يكون سلاحاً ذا حدين يخرج العراق من ازمة ليقع بأشد منها والمتضرر الوحيد هو الشعب بقوته ولقمته.

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