الهيئة الوطنية للاستثمار: العام المقبل  سيشهد الاعلان عن إنشاء مدينة سكنية على غرار مدينة بسماية في كل محافظة

2020/12/19 | 22:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، سها داود نجار اهتمام الحكومة بإيجاد الحلول الناجعة لمعالجة المعوقات التي تقف أمام المشاريع الاستثمارية المتلكئة والمتوقفة في المحافظات من خلال اللجان الفنية المشكلة في الأمانة العامة لمجس الوزراء لهذا الغرض وفق قرار مجلس الوزراء المرقم ( 245 ) لسنة 2019.

وقالت خلال ترأسها الاجتماع الدوري لرؤساء عدد من هيئات الاستثمار في المحافظات، إن اعادة الحياة لتلك المشاريع من شأنه أن يسهم في توفير فرص عمل واسعه للشباب وانتعاش الواقع الاقتصادي في كل محافظة ، خاصة مع ما يواجهه العراق حالياً من تداعيات لجائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط عالمياً .

وبينت أن العام المقبل 2021 سيشهد الاعلان عن طرح فرصة استثمارية لأنشاء مدينة سكنية متكاملة في كل محافظة على غرار مشروع مدينة بسماية وحسب حاجة المحافظة الفعلية للوحدات السكنية بعد تخصيص الأراضي اللازمة لذلك ، مشيرة الى أن نجاح مشروع مدينة بسماية وأقبال المواطنين على الشراء أعطى حافزاً كبيراً باقامة مثل هكذا مشاريع في المحافظات ، وخصوصاً لذوي الدخل المحدود .

ودعت رئيس الهيئة الى تشكيل لجنة للتخطيط الستراتيجي تشرف عليها الهيئة الوطنية للاستثمار وعضوية رؤساء هيئات الاستثمار في المحافظات تعنى بدراسة الحاجة الفعلية لكل محافظة من المشاريع الاستثمارية وحسب القطاعات تمهيداً لمنحها الاجازة الاستثمارية وفق القانون والتعليمات بدلاً من منح الاجازات الاستثمارية بشكل عشوائي وغير مدروس ، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون بين هيئات الاستثمار في المحافظات والمؤسسات الحكومية والدوائر التابعة لها من أجل تطوير العمل الأستثماري في العراق .

وشددت نجار على ضرورة الاسراع بتحديث الخارطة الاستثمارية للعام المقبل 2021 لكل محافظة وحسب القطاعات وحاجة المحافظة من المشاريع الاستثمارية وفق الضوابط والتعليمات التي نص عليها قانون الاستثمار رقم ( 13 ) لسنة 2006 المعدل ، موضحة أن الاعلان عن الفرص الاستثمارية الجديدة من خلال السفارات والملحقيات العراقية المتواجدة في عدد من الدول بالأضافة الى الصحف المحلية والمواقع الالكترونية من شأنه أن يسرع في ايصالها الى الشركات الاستثمارية واصحاب روؤس الاموال ويعطي فرصة أوسع للتنافس المشروع .

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