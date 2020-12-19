علاوي: يوجد استقرار في السوق بعد تغيير سعر صرف الدولار

2020/12/19 | 22:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال وزير المالية علي علاوي، إن نفط كردستان يباع بالسوق العالمية باقل من 7 دولارات من النفط المصدر من سومو.

وأضاف علاوي، في لقاء مع وسائل الاعلام المحلية، توصلنا لاتفاق مع كردستان حول موازنة 2021 والوفد الموجد حاليا يناقش مخصصاته لعام 2020.

ونوه علاوي إلى أنه يوجد استقرار في السوق بعد تغيير سعر صرف الدولار، مبينا أن الطلب على الدولار لن يكون عاليا.

وأشار إلى أن الأشخاص الذين يسافرون إلى دول الجوار لن يتضرروا باستثناء الأشخاص الذين يسافرون إلى أوروبا.

وأكد أنه تكلم مع رؤساء الكتل السياسية ورئيس البرلمان حول موازنة 2021، ولا يوجد اعتراض ملحوظ على الموازنة، مبينا أن موازنة 2021 هي إصلاحية وصالحة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

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