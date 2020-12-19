خبير قانوني ينتقد قرارات انضباط التطبيعية

2020/12/19 | 22:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

انتقد الخبير القانوني نزار احمد، قرارات لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم.

وقال احمد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “المادة ١٢٨ للائحة انضباط اتحاد الكرة تقول يجوز استئناف قرارات لجنة الانضباط الا في الحالات التالية: لفت النظر، التحذير، ايقاف عن المباريات، الغرامة”.

واوضح ان “قانون الانضباط يعتبر قانون غابة، ولا تعامل الاندية بالتساوي، فهي قبلت طعن نادي القوة الجوية بقرار احد لاعبيه، لكنها رفضت طعن رئيس الديوانية حسين العنكوشي والغرامة المالية”.

يذكر ان العنكوشي اكد انه سيدول شكوته ضد لجنة الانضباط باللجوء الى محكمة “كاس”.



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