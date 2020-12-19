الكاظمي يعلق على رفع سعر الصرف: لا نخضع لمعادلة الفساد ولا نضحك على الناس

2020/12/19 | 22:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أدلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بأول تعليق بعد إعلان تغيير سعر صرف الدولار خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2021 : وقال الكاظمي خلال الجلسة ” منذ عام 2003 نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل فإما انهيار النظام والدخول في …

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