توقعات الطقس.. ضباب تعقبه 3 أيام من الأمطار هذا الأسبوع

2020/12/19 | 22:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد نشر المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة، صادق عطية، اليوم السبت، توقعاته لحالة الطقس خلال يوم غد وما يليه.وجاء في منشور لعطية، على صفحته في ’’فيسوك’’، تحذيرات من تشكل موجات الضباب في محافظات نينوى وصلاح الدين وبغداد، وديالى، ومحافظات الفرات الاوسط، وكذلك محافظات ذي قار والبصرة، خلال الساعات القليلة المقبلة.وتابع، …

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