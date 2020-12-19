المالية النيابية تجدد رفضها المساس برواتب الموظفين

2020/12/19 | 22:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد جددت اللجنة المالية النيابية، السبت، رفضها المساس برواتب الموظفين، فيما رجحت إجراء تعديلات “جذرية” على مشروع قانون الموازنة المالية 2021.وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي في حديث لوكالة الأنباء الرسمية وتابعه “النور نيوز” إن “تخفيض رواتب موظفي الدولة غير صحيح بالمطلق ويسبب ضربة اقتصادية تأثر على الوضع في البلد”.وأضاف السعيدي، أن …

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