علاوي: الشارع العراقي متفهم للوضع الراهن.. رفع الأسعار لن يكون ملموساً

2020/12/19 | 22:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال وزير المالية عبد الأمير علاوي، السبت، إن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات لخلق نوع من التوازن في سلم الأسعار، مؤكداً أن الشرائح المعتمدة على السلع المحلية لن تتأثر بتلك الخطوة.

وأضاف علاوي في حوار بثته القناة الرسمية، تابعه "ناس" (19 كانون الأول 2020)، أن "الضرائب لم تتغير حتى اللحظة، لكن تدريجيا نهدف إلى رفع الاسعار ومثال على ذلك (الوقود) من أجل خلق توازن في سلم الأسعار يكون موازياً للاسعار العالمية"، لافتاً إلى أن "الدولة تسعى للحفاظ على الشرائح الهشة".

وأوضح أن "رفع الأسعار لن يكون ملموسا لدى المواطنين المعتمدين على السلع المحلية، لكن دون شك سيكون ملموسا من قبل الشرائح الأخرى المعتمدة على السلع المستوردة".

وعزا علاوي توجه الاجراءات نحو الموظفين في القرارات الاقتصادية الجديدة إلى "كونهم يشكلون الجزء الأكبر من حجم الموازنة"، مبينا أن "مئة تريلون دينار سيصبح العجز في الموازنة لو بقينا دون اي خطوات استباقية".

وقال وزير المالية: إن "الشارع بات متفهما للوضع الراهن في البلاد"، مستبعدا فكرة "انفجاره".

وأشار إلى أن "قرار خفض الدينار مقابل الدولار لم يتخذ بشكل فردي رغم قسوته"، نافيا "وجود درجات وظيفية في موازنة 2021 باستثناء الدرجات التي تحوي على قرارات سابقة".

ونفى وزير المالية، أن يؤثر قرار خفض سعر صرف الدينار أمام الدولار على الفئات الهشة "الفقيرة".

وقال علاوي إن "الفئات الهشة (الفقيرة) لا تتأثر بشكل مباشرة على قرار خفض سعر صرف الدينار، فهذا يعتمد على سلّتهم الغذائية، فضلاً عن أن إيجار المنازل، لا يتأثر بهذا القرار، فهي أصول مسعّرة بالدينار العراقي".

وأضاف أن "تلك الفئات ليس لديها وسائل نقل خاصة، وبالتالي فهي لا تتأثر بمسألة بالمواد الأولية".

وتابع، أنه "ستكون هناك حوافز كبيرة في الموازنة المالية المقبلة، لدعم مثل تلك الفئات، وتقليل أي آثار محتملة عليهم".

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