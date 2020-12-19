محافظ البنك المركزي: سنضاعف البيع لشركات الصرافة الى 100 الف دولار

2020/12/19 | 22:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

أكد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، السبت، أن البنك سيضاعف بيع الدولار لشركات الصرافة.

وقال مخيف في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، إن “الاحتياطات الرصينة تمكننا من تثبيت الأسعار”، مشيرا إلى أن “الصيرفات تشتري 50 ألف دولار، وسنضاعفها إلى 100 ألف دولار”.

وأضاف، أن “وفرة الدولار ستجعله ثابتا في السوق”.

وكان البنك المركزي قد قرر في وقت سابق من اليوم السبت، تعديل سعر صرف العملة الأجنبية وكما يلي:

1450 دينار لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية”.

1460 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف”.

1470 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور”.



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