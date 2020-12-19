مجلس النواب ينهي قراءة خمسة قوانين ويناقش اسباب ارتفاع سعر العملة

2020/12/19 | 22:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أنهى مجلس النواب في جلسته ‏الثانية ‏والثلاثين ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الاول ‏لرئيس المجلس وبحضور‎‏ 178 ‏نائبا ‏مساء يوم ‏السبت ‏‏19/12/‏‏2020‏، قراءة ومناقشة خمسة قوانين.

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