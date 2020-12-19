مجلس يرفع جلسته الى اشعار آخر

2020/12/19 | 22:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت رئاسة مجلس النواب يوم السبت، رفع جلسته الاعتيادية "رقم "32 الى اشعار آخر.

وكان مجلس النواب قد انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية، اضافة الى ان المجلس قد انهى تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018، وكذلك تقرير ومناقشة مقترح قانون نقابة المبرمجين العراقيين، كما انه انهى تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدقيين رقم 185 لسنة 1969.

وقالت النائب ريزان شيخ دلير عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان مجلس النواب رفع جلسته رقم 31 وافتتح اعمال الجلسة 32 برئاسة حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب.

وأضافت ان الجلسة رقم 32 تتضمن القراءة الثانية لـ 4 من مشاريع القوانين، منها، مقترح قانون مناهضة التعذيب، و مقترح قانون نقابة المبرمجين.

وبينت شيخ دلير، ان الجلسة تتضمن كذلك مناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية.

PUKmedia خاص

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