2020/12/19 | 22:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي يوم السبت، اما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة او ندخل في عملية قيصرية للاصلاح.

وجاء في نص كلمة الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لمناقشة الموازنة المالية لعام 2021:

منذ عام 2003 نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل.

إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح.

من غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة.

إما أن نصحح الأوضاع أو نضحك على الناس .

تبنينا ورقة إصلاح بيضاء، فكل دول العالم المتطورة ، مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة والإمارات، اتخذت قرارات صعبة، وبدأت بخطوات جريئة وبروح التضحية.

لأزمة السياسية في العراق مرتبطة بثلاث قضايا، هي السلطة والمال والفساد، ونعمل على معالجة الأزمة من منطلق اقتصادي، وبقرار جريء لتذليل عقبتي الفساد والمال.

أنا أول المتضررين من الموازنة المقبلة، حيث سأتعرض الى انتقادات عديدة.

كان من الممكن أن أدخل للانتخابات وأخدع الناس، لكن ضميري لايسمح لي فعل ذلك.

ليس مسموحا أن يتردد احد ، والذي يخاف مكانه ليس في مجلس الوزراء، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية، كونها قضية تأريخية ومفصلية.

PUKmedia عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: انا اول المتضررين من الموازنة المقبلة) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: انا اول المتضررين من الموازنة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).