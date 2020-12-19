الاطاحة باثنين من الارهابيين بعملية نوعية في الفلوجة

2020/12/19 | 22:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

افاد مصدر امني في حشد محافظة الانبار، السبت، ان القوات الامنية تمكنت من اعتقال اثنين من ابرز عناصر عصابات داعش الاجرامية بعملية نوعية شرقي مدينة الفلوجة.

وذكر المصدر لـ/ المعلومة/ ان “القوات الامنية نصبت كمين لاثنين من ابرز عناصر عصابات داعش الاجرامية وتمكنت من اعتقالهما بعملية نوعية استهدفت مناطق مختلفة من قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، دون وقوع أي مقاومة تذكر”.

واضاف ان “المعتقلين يعملون كمقاتلين في تنظيم داعش الاجرامي هربوا اثناء معارك التحرير ثم عادوا الى مناطق سكناهم المحررة، مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المطلوبين ورصد حركتهما حال تواجدهم في المكان المستهدف”.

واوضح ان “القوات الامنية نقلت المعتقليين الصادرة بحقهما اوامر قبض وفق المادة 4/ ارهاب وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معهم “.

يذكر ان مدن الانبار تشهد ” منذ اسبوع تقريبا ” حملات امنية غير مسبوقة لتعقب بقايا خلايا ارهابي داعش “.



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