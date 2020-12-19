محافظ البنك المركزي: سنضاعف بيع الدولار إلى شركات الصرافة

2020/12/19 | 22:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أكد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، أن البنك سيضاعف بيع الدولار لشركات الصرافة.

وقال مخيف في تصريح لبرنامج العاشرة، الذي سيتم عرضه يوم غد الأحد على العراقية الإخبارية، إن "الاحتياطات الرصينة تمكننا من تثبيت الأسعار"، مشيرا إلى أن "الصيرفات تشتري 50 ألف دولار، وسنضاعفها إلى 100 ألف دولار".

وأضاف، أن "وفرة الدولار ستجعله ثابتا في السوق".

هذا وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق من اليوم السبت، تعديل سعر صرف العملة الأجنبية وكما يلي:

1450 دينار لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية".

1460 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف".

1470 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور".

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