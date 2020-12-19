2020/12/19 | 22:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاركت فرقة العباس (ع) القتالية، احدى

فرق والوية "حشد العتبات المقدسة"،

السبت، في ورشة أقامتها منظّمةُ نداء

جنيف الدوليّة، عن القانون الدولي

الانساني وبعض المعايير التي يجب ان

يراعيها المقاتلون اثناء ا

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