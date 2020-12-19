2020/12/19 | 22:15 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: أنا أول المتضررين من الموازنة المقبلة لأنها ستعرضني لانتقادات عديدة

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