عاجل | الكاظمي: منذ عام 2003 نعاني من تأسيس خطأ هدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل

2020/12/19 | 22:15 - المصدر: قناة التغيير

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الكاظمي: إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح

الكاظمي: منذ عام 2003 نعاني من تأسيس خطأ هدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل

الكاظمي: أنا أول المتضررين من الموازنة المقبلة لأنها ستعرضني لانتقادات عديدة

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