وزير المالية: الفئات المستهلكة 'للسلع المستوردة' ستلمس ارتفاع الاسعار

2020/12/19 | 22:24 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف وزير المالية عبدالأمير علاوي، السبت، عن ارتفاع تدريجي للأسعار يكون ملموسا من قبل الشرائح المعتمدة على السلع المستوردة.

وقال علاوي في لقاء متلفز تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (19 كانون الاول 2020)، أن "الضرائب لم تتغير حتى اللحظة لكن تدريجيا نهدف الى رفع الاسعار ومثال على ذلك (الوقود) من اجل خلق توازن في سلم الأسعار يكون موازيا للاسعار العالمية"، لافتا إلى أن "الدولة تسعى للحفاظ على الشراح الهشة".

وأضاف الوزير، أن "رفع الأسعار لن يكون ملموسا لدى المواطنين المعتمدين على السلع المحلية، لكن دون شك سيكون ملموسا من قبل الشرائح الأخرى المعتمدة على السلع المستوردة".

وتابع علاوي، إن "الفئات الهشة (الفقيرة) لا تتأثر بشكل مباشرة بقرار خفض سعر صرف الدينار، فهذا يعتمد على سلتهم الغذائية، فضلا عن أن إيجار المنازل، لا يتأثر بهذا القرار، فهي أصول مسعرة بالدينار العراقي".

وأشار إلى أن "تلك الفئات ليس لديها وسائل نقل خاصة، وبالتالي فهي لا تتأثر بمسألة بالمواد الأولية".

واردف، أنه "ستكون هناك حوافز كبيرة في الموازنة المالية المقبلة، لدعم مثل تلك الفئات، وتقليل أي آثار محتملة عليهم".

وعزا علاوي استهداف الموظفين في القرارات الاقتصادية الجديدة إلى "كونهم يشكلون الجزء الأكبر من حجم الموازنة"، مبينا أن "مئة تريلون دينار سيصبح العجز في الموازنة لو بقينا دون اي خطوات استباقية".

وذكر وزير المالية إن "الشارع بات متفهما للوضع الراهن في البلاد"، مستبعدا فكرة "انفجاره".

ولفت إلى أن "قرار خفض الدينار مقابل الدولار لم يتخذ بشكل فردي رغم قسوته"، نافيا "وجود درجات وظيفية في موازنة 2021 باستثناء الدرجات التي تحوي على قرارات سابقة".

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