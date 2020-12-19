محافظ البنك المركزي: شركات الصرافة ستشري 100 الف دولار بدلا من 50 الف دولار

2020/12/19 | 22:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، أن البنك سيضاعف بيع الدولار لشركات الصرافة.

وقال مخيف، في حديث لقناة العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الاحتياطات الرصينة تمكننا من تثبيت الأسعار"، مشيرا إلى أن "شركات الصرافة تشتري 50 ألف دولار، وسنضاعفها إلى 100 ألف دولار".

وأضاف، أن "وفرة الدولار ستجعله ثابتا في السوق".

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