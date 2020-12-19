نص حديث الكاظمي خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة لـ2021

2020/12/19 | 22:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خير رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بين انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة أو الدخول في عملية قيصرية للإصلاح.وقال الكاظمي، بحسب البيان الحكومي، خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2021″ منذ عام 2003 نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل، فإما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح”.واضاف” من غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة، إما أن نصحح الأوضاع أو نضحك على الناس”.وتابع الكاظمي” تبنينا ورقة إصلاح بيضاء، فكل دول العالم المتطورة ، مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة والإمارات، واتخذت قرارات […]

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