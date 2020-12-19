فيسبوك تطور أداة ذكية لتلخيص الأخبار

2020/12/19 | 22:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تحاول شركة فيسبوك منذ سنوات الحصول على موطئ قدم في مجال الأخبار، وفي العام الماضي، أطلقت الشركة قسمًا مخصصًا للأخبار على موقعها اسمه facebook news، وذلك للمستخدمين في الولايات المتحدة.كما تريد توسيع هذا البرنامج ليشمل دولًا أخرى، مثل: البرازيل، وألمانيا، والهند.

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