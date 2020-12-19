حزب الدعوة: اجراءات تغيير سعر الصرف ستؤثر سلبيا على الموظفين والفقراء

2020/12/19 | 22:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

حذر حزب الدعوة الاسلامية، من تاثير اجراءات وزارة المالية والبنك المركزي بتغيير سعر صرف الدينار امام الدولار على الموظفين والفقراء.

وذكر الحزب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم السبت، ان اجراءات وزارة المالية والبنك المركزي بتغيير سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار ، يؤثر سلبيا على الموظفين والفقراء وغيرهم .

واضاف، ان هذه السياسة الاقتصادية لن توصل البلد الى بر الامان ، او تفكك الازمة الاقتصادية الخانقة التي باتت تسحق شرائح عدة من المجتمع ، وسينجم عنها اختلالات على الاصعدة كافة ، وعلى الحكومة البحث عن وسائل اخرى اكثر نجاعة واقل ضرر في معالجة نقص الايرادات وخفض العجز في الموازنة واللجوء الى الاستدانة المستمرة.

واشار الى ان تجربة الحلول الترقيعية ، والتمسك بمنهج عقيم غير مجدي في مقاربة الازمات التي تنذر بردود فعل شعبية غاضبة ، مؤكدا أن افراغ جيوب المواطنين لن تحرك عجلة الإصلاح الاقتصادي.

وتابع: ندرك ان البلد يمر بظروف اقتصادية صعبة لأسباب كثيرة ، غير ان الطريق الصحيح للتعاطي مع هذه الازمة ينبغي ان يكون بعيدا عن التأثير الاقتصادي على المواطنين.

ودعا الحزب، الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي والمالي الى تحمل مسؤولياتهم والتعامل بوضوح مع الازمات التي يواجهها البلد لاسيما ان مهام الحكومة توفير الحياة الكريمة للمواطنين وعدم المساس برواتب الموظفين حتى لايكونوا ضحية للادارة السيئة للملفات الاقتصادية .

وطالب، بالبحث عن مخارج واقعية للازمة الحالية تتناسب مع وضع العراق وظروف شعبه ، داعيا الحكومة والقوى السياسية الوطنية الى التعاون وتكثيف حواراتها الجدية من اجل دعم مسارات جديدة لتطويق الازمة الاقتصادية وعبور هذه المرحلة الحرجة وباقل الخسائر .

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