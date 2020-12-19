اولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطلاً لدوري أبطال آسيا بفوزه على برسبوليس الايراني

2020/12/19 | 22:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ توج نادي اولسان هيونداي الكوري الجنوبي بلقب دوري ابطال آسيا بكرة القدم بفوزه على برسبوليس الايراني بهدفين لهدف .سجل الهدف الوحيد لفريق برسبوليس اللاعب مهدي عبدي" في الدقيقة 45 من المباراة التي اقيمت عصر اليوم السبت على ستاد الجنوب بالدوحة ليقابل ذلك بهدف التعادل للاعب الكوري الجنوبي جونيور نيجراو خلال الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول عن طريق ركلة جزاء ".وجاء هدف الفوز لفريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في الدقيقة 55 عن طريق ركلة جزاء سجلها جونيور نيغراو أيضًا ".وبذلك حصد نادي أولسان هيونداي اللقب القاري، ليتأهل إلى كأس العالم للأندية الذي يقام في الدوحة بقطر".يذكر ان أولسان هيونداي قد توج بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية، بعد فوزه باللقب في عام 2012، على الاهلي السعودي بثلاثة اهداف مقابل هدف واحد "./انتهى2

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