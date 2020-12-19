تعادل وفوز بدوري المحترفين الاردني لكرة القدم

2020/12/19 | 22:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان/نينا/تعادل فريقا الصريح والفيصلي بهدف لمثله في المباراة التي جرت مساء اليوم على ملعب الحسن بمدينة اربد /شمال الأردن/ في ختام منافسات الأسبوع السابع عشر بدوري المحترفين الأردني لكرة القدم.ورفع الفيصلي رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس، فيما بلغ رصيد الصريح 19 نقطة بالمركز الثامن.وفي مباراة اخرى فاز الجزيرة على الاهلي بهدفين لواحد ، في المباراة التي جرت على ملعب الملك عبدالله الثاني بمنطقة القويسمة جنوب العاصمة عمان.وبهذا الفوز رفع الجزيرة رصيده إلى 35 نقطة بالمركز الثاني مواصلا مطاردة الوحدات المتصدر صاحب الـ41 نقطة، فيما بقي الأهلي بالمركز الثاني عشر الاخير برصيد 11 نقطة./انتهى

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