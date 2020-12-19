حزب الدعوة: السياسية الاقتصادية لن توصل البلد الى بر الامان

2020/12/19 | 22:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد حزب الدعوة الاسلامية، اليوم السبت، ان السياسية الاقتصادية لن توصل البلد الى بر الامان، داعيا الجهات المعنية الى تحمل مسؤولياتهم والتعامل بوضوح مع الازمات التي يواجهها البلد.وقال في بيان تلقته “عراقي نيوز”، ان “اجراءات وزارة المالية والبنك المركزي بتغيير سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار ، يؤثر سلبيا على الموظفين والفقراء وغيرهم” .واضاف ان “هذه السياسية الاقتصادية لن توصل البلد الى بر الامان ، او تفكك الازمة الاقتصادية الخانقة التي باتت تسحق شرائح عدة من المجتمع ، وسينجم عنها اختلالات على الاصعدة كافة ، وعلى الحكومة البحث عن وسائل اخرى اكثر نجاعة، واقل ضرر في معالجة نقص […]

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