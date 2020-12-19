وفيات كورونا في الولايات المتحدة تصل إلى 312636 حالة

2020/12/19 | 22:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى 17 مليونا و391270، بزيادة 403359 حالة عن الإحصاء السابق.

وأضافت المراكز يوم السبت، أن عدد الوفيات زاد إلى 312636 بعد تسجيل 2756 وفاة جديدة.

وأشارت المراكز إلى أن حصيلتها لإصابات “كوفيد- 19” تشمل البيانات المسجلة حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بحصيلتها السابقة التي نشرتها قبل ذلك بيوم.

ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

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